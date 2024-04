Un'accademia di recitazione dedicata a Walter Chiari, cervese d'azione

Un'accademia di recitazione da dedicare allo straordinario talento di Walter Chiari. E' l'idea partita in una serata dedicata all'attore e comico che si è svolta nei giorni scorsi nel Senato della Repubblica, all'interno della Sala Caduti di Nassyria, voluta dal senatore Manfredi Potenti e realizzata dal presidente dell'associazione SinergItaly, Riccardo Di Matteo, andriese che ha avuto l'onore di conoscere Walter Chiari, proprio ad Andria, città materna a cui l'artista era legatissimo.

Proprio durante questo evento istituzionale, in cui si è celebrato uno dei più grandi rappresentanti dello spettacolo italiano, è emersa l'idea dell'accademia, una sorta di omaggio laico al papà di "Sarchiapone" e di tante maschere che hanno dato vita a 112 film.

Durante la serata sono arrivati i saluti del Presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roberto Marti. "Con la sua natura artistica cosmopolita . ha detto - Walter Chiari rimane unico e indefinibile nel suo percorso da attore: comico, cabarettista, conduttore televisivo, fu uno dei volti più noti della commedia all'italiana, nonché un grande mattatore sul piccolo schermo, un pioniere del varietà televisivo anni Sessanta".

Guido Guidazzi, vicepresidente Confcommercio Ascom Cervia e organizzatore de "Il Sarchiapone" ha sottolineato "l'onore di questo tributo a Walter Chiari, amico fraterno di mio padre e artista immortale. Desidero pertanto ringraziare il Presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica Sen. Roberto Marti, il Cav. Riccardo Di Matteo e tutti i presenti. Un orgoglio sapere che Cervia è stata scelta da Walter Chiari come sua seconda città, nella quale ha trovato amici che ancora oggi lo ricordano nella nostra manifestazione ‘Il Sarchiapone’. Ringrazio Confcommercio Ascom Cervia per avere sempre creduto nella figura di Walter Chiari tramite la promozione di eventi culturali. Eventi culturali che si sono uniti alla scelta del Comune di Cervia di intitolare il teatro comunale proprio a Walter. Una giornata importante per noi, per la città di Cervia e per Simone Annicchiarico, figlio di Walter e grande amico nostro”.

Alla serata, moderata dal giornalista Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation, ha partecipato Francesco Giorgino, giornalista e Direttore dell'Ufficio Studi Rai, che ha messo in evidenza le radici andriesi di Walter Chiari e la sua capacità di rappresentare appieno l'italiano del boom economico, capace di vivere il Bel Paese. Erano presenti il presentatore tv Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari; Guido Guidazzi, organizzatore del Premio Walter Chiari il Sarchiapone, che si svolge da oltre 33 anni nella città di Cervia, il Dott Michele Grillo, della Presidenza del Consiglio, il maestro Francesco Finizio dell'associazione Strumenti e Figure e il maestro Paolo Guarino.