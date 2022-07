Al 'Vip Master' di Milano Marittima una capriola del performer dominicano davanti a Valeria Marini

In oltre 30 anni di storia, una capriola in campo al Vip Master di Milano Marittima non si era mai vista. La “prima volta” è di J. Peralta, il performer dominicano naturalizzato riccionese che, con la sua trascinante energia al sabor latino, è stata la grande rivelazione di questa 31esima kermesse organizzata, come sempre, da Mario e Patrick Baldassari.

Tra richieste di autografi, selfie ed applausi, anche Valeria Marini ha voluto complimentarsi con l’autore dei “tormentoni” estivi “Besame”, “Blin Blin”, “Buri Buri” e “Mi sta toccando”, una hit house presentata al Carnevale di Cento in anteprima nazionale dopo essere stata scelta come sigla ufficiale del Mojito Beach di Riccione.

Sempre seguito dall’art-director Christine Joan e dall’amministratore delegato dell’etichetta discografica Olé Music Records Max Passante, J.Peralta - che al Vip Master si è pure esibito in un brano a cappella - è reduce da un fine settimana di fuoco. Il giorno prima, infatti, il fenomeno di Santo Domingo era stato ospite dell’Aquafan di Riccione dove si era esibito con il suo corpo di ballo, mentre ieri sera - al Mojito Beach - ha concesso il bis, facendo ballare circa duemila persone.