L'America alla scoperta dei Maneskin: online un video che ricorda il loro concerto al Mei di Faenza

In occasione del tour americano dei Maneskin, è uscito su YouTube un video del canale statunitense "Who is?" che racconta in breve la storia della band per farla conoscere al pubblico degli Usa. Nel video racconto viene citato anche il Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che ha ospitato i Maneskin, ancora poco conosciuti, nell'edizione 2016. La band romana partecipò al Meeting faentino poiché vincitrice di un contest studentesco romano legato alla Rete dei Festival e fu una delle loro primissime uscite fuori dalla capitale come artisti emergenti. Nel video si possono vedere alcune immagini dei Maneskin durante il live in una gremita Piazza del Popolo.