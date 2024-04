Dall'Italia Green Festival un premio speciale per il film "Anime nel Fango"

Arriva un riconoscimento importante per uno dei primi documenti che hanno raccontato l'alluvione in Romagna e i giorni immedietamente successivi. "Anime nel fango", diretto da Ettore Zito, ha ricevuto una menzione speciale all'Italia Green Festival che verrà assegnata ufficialmente domenica 12 maggio a Roma. Il lavoro, che è la trasposizione filmata del libro scritto da Luca Giacomoni, racconta le storie di ventisei protagonisti dell’alluvione che ha sconvolto la Romagna nel Maggio scorso.

Un dramma che ha lasciato un segno indelebile, ma ha esaltato anche quelle caratteristiche di positività fondamentali e distintive della terra di Romagna. In quei giorni la rabbia e la disperazione di chi ha perso in una notte tutto ciò che aveva, non hanno preso il sopravvento sulla volontà di rimboccarsi le maniche,i pianti sono stati immediatamente sostituiti dal lavoro per salvare il salvabile e le grida di dolore soffocate al canto di “Romagna mia”.

Ma quei giorni hanno anche raccontato una storia che ha colpito tutta l’Italia. Le strade erano piene di ragazzi e ragazze che spontaneamente sono accorsi anche da altre regioni per aiutare chi aveva bisogno. La sera, quando le condizioni di luce non gli consentiva di continuare la loro opera li vedevi ritirarsi stanchi, pieni di fango ma sorridenti, li sentivi parlare per organizzare il giorno successivo tra le lezioni ed i turni al lavoro: una storia che ci ha dimostrato che esiste “la bella gioventù”.

"Anime nel fango" è collegato inoltre a un progetto di raccolta fondi (al netto delle spese) articolato tra le vendite del libro e gli incassi del docufilm che è attualmente distribuito in molte sale cinematografiche.