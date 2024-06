Un'ambasciatrice coinvolta in un intrigo sul Santo Graal: nuova avventura al cinema per Asia Galeotti

Nuova avventura cinematografica per l'attrice ravennate Asia Galeotti, scelta tra le protagoniste del film "Il Console", lavoro diretto dal regista Luciano Silighini Garagnani, che aveva già lavorato con Galeotti in "Sobilon". L'attrice ravennate interpreterà il ruolo dell'ambasciatrice del Kishuf, nazione immaginaria dell'est Europa coinvolta in un intrigo internazionale con protagonista il Santo Graal. Il film è patrocinato da Confindustria, ed è una produzione tra thriller e fantascienza, ambientato tra il Vaticano e la Svizzera, dove si trova attualmente il set.

Il film uscirà nella prossima stagione su Prime e nelle sale Uci Cinemas. Per Asia Galeotti un nuovo tassello di una carriera che l'ha vista anche protagonista del corto "Selfie", finalista tra le migliori pellicole al Vespertilio Awards 2024, premio cinematografico dedicato al cinema di genere. Oltre agli importanti risultati raggiunti con le precedenti partecipazioni in “Uruguay” e “Lontanìa” (selezionato ai Nastri d’Argento 2024), continua a rappresentare la città di Ravenna in tutto il mondo.