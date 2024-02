Mobili restaurati dagli ospiti e poi donati ai bisognosi: l'economia circolare e solidale del Melograno

Un posto dove vivere e lavorare, realizzando piccole opere che aiuteranno persone che ne hanno necessità. L'associazione di promozione sociale "Il Melograno" di Lugo propone un modello di economia circolare della solidarietà. Nella sua sede, ospitata nei locali dell'ex Cantina Valli (via provinciale Felisio, 3), i volontari aiutano ragazzi che per vari motivi si trovano senza un’abitazione o un lavoro stabile, dando loro un posto dove dormire e un lavoro che consiste in attività di raccolta e piccolo restauro di mobili a uso familiare, che poi andranno donati.

L’associazione è nata nel 2020 dall’idea del fondatore Tobia Bazzocchi. L’attività principale è il recupero di tutto quello che può essere utile in una casa: lampadari, elettrodomestici, ma anche libri, vestiti. Attorno alla realtà si è creata una rete di persone che donano parte del loro tempo per far fiorire sempre nuove opportunità: chi ha la passione del restauro si dà da fare per sistemare i piccoli traumi del trasporto e dello smontaggio, la volontaria Maddalena con altre volontarie riceve e sistema articoli per la casa, per i neonati e i bambini, ci sono le volontarie che si occupano di abbigliamento, qualcuno amante della letteratura cura la “Libreria di Giorgina”, dove i libri usati tornano a disposizione di tutti. Per l’oggettistica è operativa l’attività delle “Cose di Leda”, aperta al pubblico il giovedì e il lunedì con una piccola offerta. Anche qui vi operano volontari associati a "Il Melograno".

È attivo anche il “Borgorosso Vintage”: ogni primo sabato del mese, dalle 10 alle 18, è possibile acquistare prodotti in ottimo stato, potendo scegliere tra vestiti, arredamento, oggettistica, mobilia, quadri e tanto altro, tutto rigorosamente vintage. La giornata di shopping si trasforma anche in un’esperienza di solidarietà, accoglienza e inclusione.

“Oggi le grandi imprese sul mercato (profit, cooperative, non profit) hanno l’obiettivo di lavorare sul tema della sostenibilità economica e dell’economia circolare: un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti resistenti il più a lungo possibile", commenta Tobia Bazzocchi. "Il Melograno ci insegna che possiamo farlo tutti, anche a partire dalle piccole cose, che hanno un grande sapore di solidarietà. Ma ci sono diversi aspetti che emergono se solo ci si ferma un po' di più: il clima che si respira all’interno del capannone trasformato e lo sguardo gentile e benevolo stampato sul volto di queste donne e questi uomini uniti dal desiderio di trasmettere un bene più grande delle cose che offrono e più grande di loro stessi”. Il Melograno è aperto il lunedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.