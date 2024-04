A nuoto, in bici, di corsa: quattro ravennati pronti a "conquistare" Ironman Valencia

Un percorso tra baia, strade collinari che si affacciano sul mare e il vecchio letto di un fiume. Gerardo Langone, Federico Gasperotti, Lucio Ciammetti e Marco Polastri, tutti di Ravenna, saranno tra i protagonisti della prima sfida dell'Ironman 70.3, in programma domenica a Valencia, in Spagna. Langone, agente assicurativo di 61 anni, Gasperotti, appena in pensione all'età di 57 anni, Ciammetti, 38 e Polastri 34 anni, saranno al via con il supporto del Triathlon Team Ravenna.

Il programma prevede la partenza con una nuotata di 1.9 chilometri nella baia spagnola, un vero test di resistenza e abilità acquatiche. Successivamente, i partecipanti affronteranno una corsa in bicicletta di 90 km lungo la costa e attraverso le colline circostanti, prima di terminare con una mezza maratona che si snoda nel letto dell'antico fiume Turia. L'arrivo dei quattro atleti ravennati sarà avvolto nella cornice della città delle arti e della scienza di Valencia, un gioiello architettonico ideato dal rinomato Santiago Calatrava.