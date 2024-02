Premiata come miglior catering l'azienda che ha organizzato il matrimonio di Laura Pausini  

Sale ancora sul gradino più alto del podio dei "Wedding Awards" l'azienda di Russi Eventi Catering, premiata per la decima volta consecutiva come miglior realtà di catering dal portale Matrimonio.com, sito leader del settore nuziale in Italia. L'azienda, che vanta trent'anni di attività, collabora con grandi realtà internazionali e nel 2023 ha seguito tutta l'organizzazione del matrimonio di Laura Pausini "nostra cliente da oltre 20 anni", come sottolinea il titolare Michele Urbini.

Eventi Catering è dunque stata la realtà più raccomandata, tra i 74mila fornitori registrati, dalle coppie iscritte su Matrimonio.com, che assegna i premi in base alle recensioni delle coppie che si sono sposate nell'ultimo anno. L'azienda di Russi, che opera sia nel campo dei matrimoni che nelle cene aziendali, ha ricevuto un totale di 269 recensioni sulla sua vetrina online di Matrimonio.com e una valutazione di 4.8 su 5.