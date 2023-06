I bambini regalano giocattoli agli scolaretti che li hanno persi nell'alluvione

"Abbiamo ricevuto tantissime donazioni in pochi giorni e adesso ci stiamo organizzando per mappare le necessità delle varie scuole e intervenire". A parlare è Livia Santini, insegnante di inglese in un istituto superiore di Ravenna, che da qualche giorno ha dato vita a una catena solidale con protagonisti i bambini. Sono loro, infatti, a regalare tramite le famiglie giocattoli alle scuole dei loro coetanei più sfortunati, che con l'alluvione non sono ancora potuti rientrare (nidi e scuole dell'infanzia chiudono l'anno scolastico il 30 giugno).

"La raccolta è partita tramite passaparola e sulla mia pagina Facebook, dove sono stata tempestata di messaggi di persone che volevano aiutarmi", aggiunge Livia, da anni impegnata nel mondo del volontariato e Cavaliere al Merito della Repubblica. "Grazie anche alla rete creata in questi anni, ho parlato ad amici e conoscenti per arrivare direttamente alle scuole e chiedere cosa potesse servire".

Giochi, ma anche cancelleria. È tanto il materiale arrivato in poco tempo. "Spesso si tratta di bambini che hanno voluto regalare ad altri bambini, tramite le famiglie, le loro cose - riprende Livia - aggiungendo anche tanti bellissimi bigliettini con i quali dare coraggio ed esprimere vicinanza ai loro coetanei". Una solidarietà totale, che adesso sta cercando di gestire. "Abbiamo garage e casa pieni, ho interessato tutta la mia famiglia per darmi una mano. Il prossimo passo è quello di coordinarmi con le varie realtà, anche attraverso le istituzioni del territorio, per capire cosa serve nell'immediato e anche cosa può tornare utile a settembre, quando, si spera, chi oggi ha la scuola chiusa potrà rientrare in classe".

Finora sono state effettuate consegne all'asilo Fando Stigliano di Lugo, all'Azzaroli di Sant'Agata sul Santerno e al Piccolo Principe di Faenza. "Il Fando Stigliano è riuscito a riaprire parzialmente alcuni suoi locali - spiega Livia - mentre nell'Azzaroli è ancora impossibile entrare e i bambini sono ospitati nella sala parrocchiale di Villa San Martino. Ci siamo attivati anche per aiutate il Girasole di Faenza e un nido di Forlì e abbiamo contatti su Massa Lombarda".

Le donazioni sono arrivate anche da fuori regione, dalla Toscana, da Offida, piccolo centro in provincia di Ascoli Piceno. "E da alcune zone delle Marche, dove siamo stati come volontari nel 2016, dopo il terremoto", riprende Livia, figlia di uno storico commerciante di giocattoli di Ravenna. "Mio papà, a 80 anni, si è già messo a disposizione per sistemare i giocattoli usati, se hanno dei difetti, per consegnarli funzionanti. Si è attivata veramente una bella gara di solidarietà. Chi vuole può contattarmi su Facebook oppure mandare una mail a livia.santini@libero.it. E con i donatori ho aperto un gruppo su WhatsApp per mostrargli dove consegniamo il materiale regalato".