Lo storico locale di piazza Kennedy compie 20 anni: "Oggi lo frequentano anche i figli dei nostri primi clienti"

Un progetto nato per dare continuità al bagno Donna Rosa di Marina di Ravenna, che nel tempo, pur attraversando fasi difficili, è cresciuto passando da punto di riferimento per gli aperitivi a locale nella ristorazione di qualità. Taglia il traguardo dei vent'anni il Fellini Scalino Cinque, locale di piazza Kennedy che sabato 30 settembre, per il suo compleanno, festeggerà il suo anniversario con un dinner show e una kermesse musicale in piazza.

I soci fondatori e i primi anni

Un locale nato, appunto, dall'iniziativa dei titolari del Donna Rosa, con la formazione societaria iniziale che includeva Massimo Carminati, Domenico Reggini, Erica Buratti e Marco Margotti. "Circa sei mesi dopo l'apertura sono entrato a far parte anch'io della squadra - racconta Giuseppe Pietropaolo, attuale proprietario - attratto da questa opportunità. I proprietari avevano colto una bella occasione rilevando, dopo la chiusura, lo spazio di uno dei primi ristoranti di sushi di Ravenna. Un tipo di ristorazione che, allora, non aveva il seguito di oggi".

Nel tempo il Fellini è diventato parte importante del territorio e di piazza Kennedy. "Il locale si è staccato dalla sua natura originaria ed è diventato una realtà a sé stante, punto di riferimento per l'aperitivo nel centro di Ravenna. Negli anni ho rilevato le quote dai fondatori e oggi ho al mio fianco un socio giovane e pieno di entusiasmo come Gennaro Ferrara, che è sempre molto presente nel locale".

La nuova sfida con la ristorazione di qualità

Una realtà che, a pieno ritmo, dà occupazione a circa quindici persone. E che punta a diversificare e ampliare la sua clientela. "Stiamo puntando molto sulla ristorazione di qualità, con menu alla carta e un'offerta fusion tra la tradizione locale e altre culture gastronomiche. Per farlo ci avvaliamo di chef professionisti e di consulenze d'eccellenze del settore". Non manca il divertimento post cena, con il Fellini che strizza l'occhio all'intrattenimento musicale "sempre nel rispetto delle regole previste per i locali del centro storico", spiega il titolare.

La pedonalizzazione della piazza e gli anni difficili tra Covid e alluvione

In questi venti anni il Fellini ha affrontato periodi più complicati, come nel biennio 2015-2017, quando venne decisa la pedonalizzazione di piazza Kennedy. "Un progetto che mi ha sempre visto concorde - sottolinea Pietropaolo - perché ero sicuro che la pedonalizzazione avrebbe riqualificato l'area e aperto opportunità anche ai commercianti della piazza. Noi stessi abbiamo potuto spingere maggiormente sulla ristorazione e realizzare un dehor che è stato premiato come migliore d'Italia inserito nel contesto di un palazzo storico, cioè la Casa del Mutilato di Guerra".

Quello che Pietropaolo ha contestato, in quegli anni è stata la durata del cantiere. "Dai sei mesi iniziali previsti sono passati due anni, per lungaggini dovute anche al ritrovamento di reperti storici sotto il manto stradale. Ma siamo comunque riusciti a ripartire".

Dopo quella battuta d'arresto e la ripresa, nuovo stop dettato dal Covid. "La pandemia ha messo in ginocchio tutti - spiega ancora Pietropaolo - e noi, pur senza margini di guadagno, abbiamo scelto di restare aperti sempre, inventandoci le consegne dei cocktail a domicilio. Solo per dare testimonianza della nostra presenza, nonostante tutto".

Poi i rincari delle materie prime, l'aumento dei costi energetici e, infine, l'alluvione. "Manca solo l'arrivo degli ufo - dice sdrammatizzando Pietropaolo - ma in realtà l'alluvione è stata una bella botta. Che anche se non ci ha colpiti direttamente ha ferito tanto il territorio. Ma siamo romagnoli, ripartiremo anche stavolta. Siamo felici di esserci e di essere diventati un punto di riferimento della città. Al punto che oggi abbiamo tra i frequentatori più giovani del Fellini i figli di quei primi clienti che, dal 2003, ci scelgono per le loro serate".