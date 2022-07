"Con gli occhi e con il cuore", la Bassa Romagna si racconta su 'Turisti per Caso'

La Bassa Romagna è sul numero di luglio della rivista di settore “Turisti per caso”, con una pagina intera dedicata al territorio dei nove Comuni. “Con gli occhi e con il cuore” è il titolo dell'articolo che suggerisce al visitatore un itinerario tra paesaggio, arte e tradizioni per fare esperienza “dell’anima autentica di queste terre”. Il racconto è incentrato sulle installazioni di land art che plasmano il paesaggio, così come i corsi d’acqua e i campi coltivati attraversando tutti e nove i Comuni dell'Unione.

“Queste piccole incursioni ci permettono di parlare di noi a un pubblico che non conosce il nostro territorio, e quindi guadagnare sempre più visibilità - ha dichiarato Nicola Pasi, sindaco referente per il Turismo dell'Unione -. “È una strategia che punta al lungo periodo, a creare una immagine forte e ben definita della Bassa Romagna, capace di essere sempre più riconoscibile sul panorama nazionale per le sue peculiarità artistiche, culturali e naturalistiche. Questo articolo rappresenta anche un buon biglietto da visita per l'estate imminente, che si prospetta davvero ricca di eventi".

Turisti per caso vanta una tiratura di 40mila copie e oltre 128mila follower sui social. Nei mesi scorsi, la Bassa Romagna è comparsa anche su “Bella Italia” e sulla celebre guida “Lonely Planet”: queste tre rinomate riviste permettono di intercettare diversi tipi di pubblico, da quello più classico a quello più contemporaneo.