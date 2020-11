Black Friday 2020: promozioni e sconti sono già partiti

Appassionati di shopping e offerte non possono farsi scappare il Black Friday. Questo shopping day è ormai divenuto un autentico rito anche in Italia, già perchè è risaputo che in occasione del "venerdì nero" è possibile trovare sconti e prezzi incredibilmente ribassati sia online che in negozio.

Le offerte del Black Friday (senza però dimenticare il Cyber Monday) riguardano il mondo della tecnologia, ma non solo. Ecco il motivo dell'estremo interesse che attira tutti gli anni questa data e che quest'anno si celebra il 27 novembre 2020. Ma non aspettate con le mani in mano, perché le grandi opportunità potrebbero sfuggirvi di mano.

Infatti numerose catene di negozi (in particolare online) hanno già avviato le proprie campagne di sconti per portarsi avanti con il lavoro. Insomma, già da fine ottobre è possibile trovare sconti importanti su una gran serie di prodotti.

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle

Amazon ha già dato il via alla sua campagna di sconti online: dal 26 ottobre al 19 novembre è attiva infatti Black Friday in anticipo. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

Ma sono tante le grandi catene che prongono grandi offerte in occasione del Black Friday 2020. Anche MediaWorld lancia una serie di promozioni anticipate su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio.

Già partita anche Change Black Friday, la serie di sconti di Unieuro, incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablet e tanto altro.

E non poteva mancare Comet con il suo Pre-Black Friday con tanti sconti su elettrodomestici, smartphone, TV, computer e tanto altro dal 6 all'11 novembre.

Il Black Friday si è chiuso? Niente paura

Siete arrivati alla mezzanotte di venerdì 27 novembre e non avete approfittato delle numerose offerte? Niente paura, perché l’eco dei maxi sconti continua a farsi sentire anche nei giorni successivi al venerdì. Molte delle promozioni, iniziate già nella prima metà di novembre, si prolungano fino al Cyber Monday.

Cos'è il Cyber Monday?

Dopo il Black Friday è tutto finito? Decisamente no, perché arriva subito a rimorchio il 30 novembre, ovvero il Cyber Monday, che si potrebbe definire il Black Friday dell'informatica e dell’elettronica. Non solo, infatti ormai questa data ha perso il suo senso iniziale e si è aperta a sconti su varie categorie di prodotti fino a trasformarsi, in una ripetizione delle offerte del Black Friday.

Perchè la data del Black Friday cambia tutti gli anni?

Sono in tanti a chiedersi come mai la data del Black Friday cambi ogni anno. Ebbene questo avviene perché negli Stati Uniti, da dove deriva questa tradizione, il venerdì nero segue sempre la festa del Ringraziamento che si celebra nel quarto giovedì di novembre. Anche negli States la tradizione è mutata nel tempo: infati inizialmente si trattava di una giornata di sconti nei negozi delle città, dove ci si recava a comprare i regali di Natale con largo anticipo. L'avvento dello shopping online ha poi trasformato questa usanza, allargando il periodo di sconti di parecchi giorni.