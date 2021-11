Black Friday 2021, la data e i consigli per approfittare degli sconti. E c'è anche il Cyber Monday

Mancano poche settimane all’attesissimo "Black Friday 2021", e la voglia di “pazzo” shopping è già nell’aria. Ma quando inizia il giorno più atteso dagli amanti delle compere senza limite? Come da tradizione l'arrivo del 'venerdì nero' dello shopping fra sconti, ribassi e super offerte cadrà l'ultimo venerdì del mese, e cioè il 26 novembre.

Ancora qualche giorno da aspettare, quindi. E per arrivare preparati e andare dritti verso ciò che si desidera acquistare, il consiglio è di iniziare a guardarsi intorno già da ora e stilare una lista dei desideri. Gli sconti del resto sono “golosi” e molto vantaggiosi per lasciarseli scappare: generalmente si va dal 5% fino al 75%, ma spesso può capitare che qualche articolo sia venduto a prezzi ancora più stracciati.

Una giornata di shopping sfrenato a prezzi bassi può rivelarsi utile anche per Natale. Dopotutto, la festività si avvicina e quale momento migliore per iniziare a pensare o magari acquistare il regalo giusto per le persone care, colleghi e amici? Prodotti e oggetti a prezzi super low cost, senza rinunciare alla qualità, per risparmiare davvero tanto sono l’ideale da mettere sotto l'albero.

Da dove arriva il Black Friday

Il Black Friday è arrivato dagli Stati Uniti, per poi spopolare in tutto il mondo e diffondrsi anche nel nostro Paese: sono tantissimi i negozi che per l’occasione scelgono di proporre offerte speciali da cogliere al volo. Ma forse non tutti sanno che il Black Friday è nato per indicare il traffico stradale intenso successivo al Giorno del Ringraziamento, quando gli americani di ogni parte del Paese tornavano a casa dopo aver trascorso le vacanze con i propri familiari. Era un giorno positivo per i commercianti, in cui le annotazioni sui libri contabili passavano da “numeri rossi” a “numeri neri”. Secondo alcune fonti l’anno ufficiale dell’inizio del venerdì nero dello shopping è il 1924. Quell’anno, infatti, il giorno successivo al giorno del Ringraziamento la catena di grandi magazzini Macy's organizzò una parata per celebrare l'inizio degli acquisti natalizi.

Black Friday 2021, la data

Il Black Friday cade ufficialmente l’ultimo venerdì di novembre, quindi l’edizione 2021 si terrà il 26 novembre. Ci vogliono ancora alcuni giorni per quella data, ma attenzione perché alcune offerte potrebbero iniziare prima e soprattutto questa giornata di shopping low cost potrà durare più di 24 ore. Euronics, Unieuro, Mediaworld, Amazon e così via: sono tantissime le catene in cui fare affari e approfittare degli sconti.

Come sfruttare al meglio le offerte

Come sfruttare le offerte e non perdere gli sconti? Semplice! Per rimanere sempre informati sulle offerte online, dedicate al Black Friday, in tempo reale è quello di iscriversi alle newsletter dei vari grandi negozi. Altra cosa utile da fare è andare nei negozi che ci interessano e dare un’occhiata a prodotti e prezzi, in modo poi da cercarli direttamente online nel giorno del Black Friday.

E anche il Cyber Monday

Accanto al Black Friday troviamo un altro giorno fisso: il "Cyber Monday", che cade il lunedì successivo all’evento (quest’anno sarà il 29 novembre 2021) ed è dedicato soprattutto allo shopping online, da cui il nome "cyber". Il Cyber Monday è più recente rispetto al Black Friday: infatti è nato negli anni Duemila, ma anch’esso è molto apprezzato e atteso. La raccomandazione è sempre la stessa: attenzione alle truffe, soprattutto online. Se notate sconti sospetti, scritti in un italiano poco credibile oppure senza alcuna recensione, lasciate perdere.