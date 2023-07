Dal Ferrara Summer Festival arriva una bottiglia di spumante per aiutare le saline di Cervia

Seimila bottiglie di spumante a edizione limitata che saranno messe in vendita e il cui ricavato sarà destinato al recupero delle saline di Cervia. La cantina Santero, sponsor del Ferrara Summer Festival, promuove una iniziativa di beneficenza scendendo in campo al fianco della Romagna colpita dall'alluvione. La bottiglia, decorata dall'artista Diego Bormida, è stata presentata ufficialmente sulla terrazza laterale che si affaccia su piazza Trento Trieste a Ferrara, prima dell'inizio del concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea in programma nella città estense domenica sera. Bormida ha ritratto la salina, in bianco e nero e sullo sfondo i colori dell'alba e dell'arcobaleno, come simbolo di rinascita. Dalla vendita di queste bottiglie è previsto un ricavo di 25mila euro, che il produttore raddoppierà per donare complessivamente 50mila euro alla causa della ricostruzione.

Con questa iniziativa Santero vuole restituire parte della solidarietà ricevuta nel 1994, dopo l'alluvione nel Monferrato, "nel segno - ha spiegato Bormida - della comune appartenenza al patrimonio Unesco", sia dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sia del delta del Po. "Lo fa - ha precisato Bormida - con un'iniziativa nel segno dell'arte e della vicinanza ai territori". Alla presentazione ufficiale della speciale bottiglia della solidarietà, con l'artista, hanno partecipato, accolti dall'organizzatore Fabio Marzola, tra gli altri, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l'assessore regionale alle Politiche finanziarie Paolo Calvano, il deputato Mauro Malaguti, rappresentanze del comando provinciale di Carabinieri, Guardia di finanza e della direzione dell'Agenzia delle entrate.