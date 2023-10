Brisighella protagonista sugli schermi di Italia 1 con "Cotto e Mangiato"

Valorizzare uno dei borghi più belli d'Italia sostenendo una realtà tra le più colpite dall'alluvione dello scorso maggio. Le telecamere di Italia 1 si accendono su Brisighella per registrare alcune puntate della stagione autunnale e invernale della trasmissione nel centro medievale incastonato nel Parco Regionale della Vena del Gesso.

La trasmissione è prodotta con il supporto del Molino Spadoni che da poco rinnovato la storica collaborazione con il programma. La scelta della produzione di registrare a Brisighella la rubrica quotidiana, sottolineano dall'azienda di Coccolia, è un segnale forte del legame tra il programma e le comunità locali, la conferma della sua attenzione e del suo radicamento nei territori in cui si reca.

La Rocca manfrediana, la Via degli Asini e non solo, saranno dunque testimoni della forza con cui la popolazione sta lavorando alla ricostruzione di un territorio messo in ginocchio dall'alluvione. Un'area dove si sono avute oltre 450 frane e danni a strade, campi e case per 150 milioni di euro.