Tra beach rugby e lanci col paracadute arriva il bus della prevenzione femminile

Un centro di informazione e prevenzione itinerante per offrire visite senologiche gratuite. Nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, al Lido dell’Esercito, sarà presente il “VittoriaBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà visite senologiche gratuite. Promossa anche una raccolta fondi per supportare l’acquisto di uno o più ecografi mobili, per offrire una diagnosi sempre più approfondita ed efficiente.

Spazio anche alla muscia con le hit estive accompagneranno adulti e bambini che, affiancati da esperti e giocatori, avranno l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano, in un’esperienza di gioco unica. A rendere la tappa ancor più spettacolare anche l’aviolancio su elicottero dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive di Paracadutismo dell’Esercito con il tricolore e le insegne di Esercito e FIR.

“Il percorso iniziato lo scorso anno per le donne non poteva e non doveva esaurirsi in pochi mesi perché il messaggio che abbiamo lanciato ha bisogno di essere ribadito e perseguito nel tempo per sedimentarsi. Per questo motivo e per lo straordinario ritorno umano che abbiamo ricevuto, siamo orgogliosi di portare avanti l’impegno assunto lo scorso anno inaugurando questa seconda edizione del Tour – dichiara Matteo Campaner, direttore generale di Vittoria Assicurazioni – . Un impegno a cui, come compagnia assicurativa, teniamo particolarmente perché sappiamo quanto sia importante e cruciale proteggersi prima che si verifichi un evento se non si vuole rischiare di essere sopraffatti e in alcuni casi vinti da forze maggiori. Così come la palla ovale deve essere difesa per raggiungere la meta, anche la nostra Salute deve, quindi, essere protetta, tramite la prevenzione, per raggiungere quante più mete possibili”.

“Questa iniziativa è la conferma dell’importante funzione anche sociale che lo sport può e deve svolgere. - sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - Al di là dei pur importanti aspetti agonistici, lo sport rappresenta un linguaggio comune che unisce le persone e, come in questo caso, può dare un contributo significativo a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di così grande rilevanza, quale quello della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Un tema su cui anche questa Regione è molto impegnata, grazie ai programmi di screening e a specifiche campagne di comunicazione perché la diagnosi precoce può fare la differenza. Complimenti dunque per questa bella iniziativa che mette al centro il binomio sport e salute”.