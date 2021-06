Il cantautore lughese Ruggero Ricci torna con il singolo "Bombe atomiche"

"E' tornata un'altra estate a consolarci, ma noi non siamo più gli stessi di prima", racconta Ruggero Ricci che propone un brano latin pop in perfetto equilibrio tra spensieratezza e riflessione

A pochi giorni dall'inizio dell'estate, il cantautore lughese Ruggero Ricci torna con "Bombe atomiche", il suo nuovo singolo. Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Major, evidenzia la versatilità del cantautore romagnolo, che dopo le ballad pop, stupisce il pubblico con un pezzo latin pop dalle sonorità elettroniche e frizzanti, frutto di una ricercata contaminazione musicale che funge da perfetta colonna sonora ad un'estate in cui le parole d'ordine sono spensieratezza e ripartenza.

"E' tornata un'altra estate a consolarci - dichiara Ruggero Ricci -, ma noi non siamo più gli stessi di prima: questo lungo periodo difficile ci ha permesso di comprendere fino in fondo che la felicità è racchiusa nelle piccole cose, facendoci osservare la realtà con occhi differenti, senza dare nulla per scontato. Ne siamo usciti con le ossa rotte, senza dubbio, ma con il desiderio di ricominciare a vivere, di amare ancora più di prima. Attraverso questo pezzo, voglio far passare il messaggio che siamo noi a decidere quando esplodere, quando è il momento di uscire allo scoperto con la nostra vera essenza". Ad accompagnare il brano c'è anche il videoclip ufficiale, diretto da Francesca Gallina, che vede la partecipazione di giovani artisti, allievi dell'Accademia di canto dello stesso Ruggero Ricci, e della ballerina professionista Veronica Bagnolini.