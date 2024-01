Una cena per le Saline di Cervia: ai fornelli gli studenti dell'Alberghiero e 4 osterie 'Slow Food'

Un menu ricco, con protagoniste molte eccellenze enogastronomiche del territorio, alla base della cena solidale organizzata venerdì 26 gennaio alle 20 e ospitata dall'Istituto di istruzione superiore Tonino Guerra di Cervia a sostegno della Salina colpita dall'alluvione. A prepararla sono state coinvolte le osterie che fanno parte del progetto dell'Alleanza dei Cuochi di Slow Food e che sono nella Guida Osterie d’Italia: Osteria dei Frati di Roncofreddo, Locanda Belvedere di Saludecio, La Baita di Faenza, La Sangiovesa di Santarcangelo di Romagna.

Alla cena parteciperà la vicepresidente di Slow Food Italia Roberta Billitteri e in occasione della sua presenza è stata organizzata a Cervia una riunione della rete Slow Food dell'Emilia Romagna. Con questa iniziativa, sottolineano gli organizzatori, Slow Food Emilia Romagna e l'istituto Tonino Guerra di Cervia vogliono dare un sostegno morale, di solidarietà e in piccola parte anche economico a tutta la Salina di Cervia che ha il Presidio Slow Food del Sale Marino Artigianale della Salina Camillone. Ogni cuoco dell'Alleanza che ha aderito sarà supportato da alcuni allievi dell'alberghiero, in modo che la cena diventi anche un momento didattico.