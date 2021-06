La via del centro si colora con le opere dell'artista che disegna le 'emozioni della città'

Il centro di Ravenna si colora con le opere di Elisa Lanconelli, la foto-illustratrice che da alcuni mesi collabora con il Comune di Ravenna attraverso il progetto #FindYourInspiration. Le immagini sviluppate dall'artista lughese sono state infatti esposte su grandi manifesti lungo via Antonio Zirardini, proprio a pochi passi dal murales di Kobra dedicato a Dante Alighieri. L'assessore al Turismo Giacomo Costantini, inoltre, svela sui social che le immagini di Lanconelli potrebbero presto diventare delle cartoline.

"Il progetto Find your Inspiration - afferma Costantini - che dal digitale è passato al cartaceo, prima con quadernino di viaggio poi con manifesti, in questo caso ha come obbiettivo quello di valorizzare una via pedonale del centro storico molto graziosa che sarà sicuramente percorsa nelle visite guidate serali che dalla scorsa estate abbiamo incrementato di molto".