280 chilometri in 5 giorni in bici lungo la strada che portava il sale di Cervia al Papa

In bici lungo una strada ricca di 10 presidi Slow Food, dove secoli fa viaggiava il sale che arrivava alle tavole dei papi. Nilo Ciucci, portavoce della Comunità Slow Food Travel Transameria e istruttore-guida di mountain bike, percorrerà per cinque giorni, dal 12 al 16 luglio, circa 280 chilometri per arrivare da Cervia e Orvieto, nell'ambito di un legame solido tra la città del sale e la città della Rupe. Un percorso che attraversa l’antica Via Romea Germanica e una tradizione riscoperta e riproposta dal 2003: da allora ogni anno le due città e le rispettive comunità si incontrano su questo cammino, a Orvieto, 100 chilometri dalla Capitale, all’insegna del convivio e della condivisione dei valori Slow Food.

"Da questo legame, che viene dalla storia, ma anche dalla riflessione sulla particolare condizione ambientale che ci accomuna, con da un lato le criticità geomorfologiche della rupe di tufo su cui poggia Orvieto, dall’altro l’esposizione del parco delle saline, completamente sommerso dall’alluvione nel 2023, viene una relazione nuova di amicizia, di solidarietà e di condivisione basata sulla responsabilità verso l’ambiente e gli ecosistemi", spiega Alessandra Cannistrà, presidente di Slow Food Orvieto, che ha ideato il progetto e seguirà il primo tour dimostrativo.

Un valore sancito formalmente dal Patto di Amicizia stretto tra le due Comunità Slow Food impegnate nel preservare, attraverso i rispettivi presidi, la biodiversità e una visione originaria del rapporto con la natura: la Comunità del Sale Dolce di Cervia (Riserva Camillone) e la Comunità del Fagiolo Secondo del Piano di Orvieto.

La road map

Venerdì 12 luglio 1° tappa

Cervia - dal Museo del Sale alla Salina Camillone

Nel pomeriggio visita al Parco delle Saline e incontro con Giuseppe Pomicetti, Presidente Parco Saline; Oscar Turroni e Franco di Ticco, Associazione Gruppo Civiltà Salinara.

Tramonto alle Saline.

Cena nel Parco delle Saline e pernottamento e pernottamento alla Locanda "Acervum"

Sabato 13 luglio 2° tappa

Cervia – Galeata presso La Campanara osteria Slow Food con locanda

Ore 18.00 – incontro con Lia Cortesi, Slow Food Emilia-Romagna; Lamberto Albonetti, Slow Food Forlì; i referenti e i produttori dei Presìdi Slow Food dell’Appennino forlivese.

Cena presso La Campanara e pernottamento.

Domenica 14 luglio 3° tappa

Galeata – Bibbiena presso La Campana d’Oro birrificio artigianale Località Pianacci

Ore 18.00 – incontro con Mattia Renzetti, Slow Food Casentino e con i referenti e i produttori dei Presìdi Slow Food del Casentino

Cena presso La Campana d’Oro e pernottamento.

Lunedì 15.07 4° tappa

Bibbiena - Castiglione del Lago presso il Castello Della Corgna.

Ore 18.30 - incontro con i referenti e i produttori dei Presidi Slow Food del Trasimeno: Nicola Chiucchiurlotto per la Fagiolina; Ivo Bianconi ed Enea Belardinelli della Cooperativa Pescatori “Stella del Lago”

Cena presso Agriturismo Poggio Santa Maria – Pernottamento agriturismo Poggio Bella Vista

Martedì 16 luglio 5° tappa

Castiglione del Lago - Orvieto

Arrivo in piazza Duomo

Ore 18.30 - incontro con Costantino Pacioni e Carla Lodi, Presidio del Fagiolo Secondo del Piano, Presidio Slow Food; Vittorio Tarparelli, portavoce della Comunità Lumachella Orvietana, progetto di nuovo Presidio Slow Food.

Cena presso Antica Cantina Osteria Slow Food con Cecilia Stopponi