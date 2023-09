Il panettone arriva sotto l'ombrellone: la versione estiva con la nettarina di Romagna

Dall'albero di Natale alle spiagge della riviera. Il panettone diventa un gustoso alimento anche d'estate grazie alla creatività di Alessandro Terracina, albergatore e pasticcere che nel suo laboratorio di Tagliata di Cervia ha creato una versione rivisitata del più celebre dolce natalizio.

Partendo dal suo panettone al cardo di Cervia - che lo scorso Natale gli è valso una partecipazione televisiva sulle reti Mediaset - il 52enne ha abbinato al classico impasto una farcitura con ingredienti più freschi come la pesca Nettarina di Romagna, l’albicocca e frutta esotica come ad esempio il mango. Un dolce che, ha spiegato, si è rivelato essere più morbido e aromatico e che ha prima proposto per la colazione ai clienti del suo hotel e poi lo ha messo in vendita sul territorio.

“In estate - ha sottolineato Alessandro - il panettone è ancora più buono perché le temperature ammorbidiscono ulteriormente l’impasto rendendolo al palato ancora più gradevole. Possiamo dire che il panettone è diventato, a tutti gli effetti, un dolce di moda tutto l’anno”.

Il dolce segue i protocolli artigianali e anche questa versione viene creata secondo l’antica arte della fermentazione naturale, utilizzando solo lievito madre e ingredienti come burro francese, vaniglia Madagascar, frutta candita secondo processi lenti e naturali, senza l’uso di nessun additivo e conservante.