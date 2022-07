Relax o festa a bordo vasca, ma a noleggio: anche in Romagna "l'Airbnb delle piscine"

Avete mai sognato, magari in un caldo pomeriggio estivo, di avere una bella piscina rinfrescante a vostra disposizione, ma senza il caos della spiaggia? Magari senza avere il pensiero della manutenzione assidua che richiede una piscina domestica! In queste calde giornate il desiderio di fresco condito a relax si fa sempre più intenso con l’avanzare delle temperature, così tanti fortunati proprietari di piscina hanno pensato bene di mettere la loro vasca a noleggio su Swimmy, una piattaforma di condivisione dedicata esclusivamente alle piscine private.

Barbecue, feste, sano riposo a bordo vasca: ora anche in Romagna si può, grazie a questo nuovo sito. Tra le piscine a disposizione, infatti, ce n'è una anche a Cervia. La piscina è noleggiabile per una mattinata, per il pomeriggio, per una serata o anche per un giorno intero. In questo caso non ci si fa mancare niente perché l’annuncio parla di piscina nuova, idromassaggi, sauna, spazio bimbi dedicato con 15 centimetri di acqua per godersi il fresco in piena sicurezza e senza braccioli, il tutto a 10 minuti a piedi dalla spiaggia di Tagliata e Zadina.

Al momento la location cervese è l’unica della Romagna sul sito di Swimmy, ma l'azienda nata in Francia nel 2017 si aspetta che verranno caricati anche annunci di altre piscine. Ma a che prezzo? La piscina messa a disposizione a Cervia può ospitare da 1 a 8 persone e il costo è di 50 euro a persona per mezza giornata.