La grande bellezza sfila a Cervia: tre splendide modelle posano nei luoghi iconici della città

Le ragazze hanno posato per un set fotografico nella zona degli antichi magazzini del sale e in uno stabilimento balneare di Cervia

E' un vero inno alla bellezza la triade di modelle che nel weekend del 23 e 24 gennaio hanno sfilato e posato in alcuni luoghi simbolo di Cercia nel corso di un set fotografico promozionale. Le tre modelle, rappresentanti del brand romagnolo Cb Labstore - azienda forlivese che opera nel settore degli accessori fashion personalizzati - sono la 23enne veneziana Chiara Trincanato, la 18enne maceratese Vittoria Greco e la 20enne italo-rumena Teodora Jarnet.

Il terzetto si è ritrovato a gennaio a Cervia per uno shooting fotografico curato da Michele Biondi nei luoghi più suggestivi ed indentitari della località romagnola. Le modelle hanno posato per il set fotografico prima nella zona degli antichi magazzini del sale di Cervia, poi in uno stabilimento balneare con sullo sfondo la magica atmosfera del mare d'inverno.

Chiara, Vittoria e Teodora sono "tre ragazze molto particolari - le descrive il manager Ale Piva - che, se seguite in modo adeguato, potrebbero anche far parlare di loro", sono autentiche bellezze acqua e sapone, un mix di eleganza naturale e di fascino acerbo: Le abbiamo scelte per la loro immagine ma anche per quella personalità posata ma grintosa che, nel mondo dello spettacolo, fa sempre la differenza".