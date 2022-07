Ciak in città: si cercano comparse per le riprese del cortometraggio ambientato in Romagna

Ciak, si gira in Romagna. Iniziano ad agosto e si svolgeranno tra Bertinoro, Forlì e Ravenna le riprese di un cortometraggio della casa di produzione Onda Film che ha attualmente terminato la fase di pre-produzione. Attualmente la casa di produzione cerca comparse con le caratteristiche di non avere tatuaggi, piercing, tagli e colori di capelli particolari e per partecipare è necessario mandare una e-mail con una foto in primo piano, una a busto intero e il proprio recapito telefonico a treragazzi@ondafilm.com per le seguenti date e nei seguenti luoghi: il 2/3/4 agosto a Bertinoro e a Forlì e il 5 agosto a Ravenna. Non è previsto compenso.

La vicenda del cortometraggio è ispirata a un romanzo di Carmelo Pecora e rivisitata da Miller Gorini e Gianfranco Boattini ha luogo a Bertinoro nell'anno 1972 e racconta la storia di tre amici tredicenni, Carmelo, Michele e Salvatore, che scappano di casa in direzione Ravenna, con la speranza di salire su una nave che li porti in America. Ai nostri giorni, Carmelo, divenuto ispettore della questura di Forlì, viene svegliato nel cuore della notte per recarsi in commissariato; una ragazza è stata fermata senza documenti vicino alla stazione ferroviaria. È giovane e bella, e si chiama Margherita. Tre ragazzi, le possibilità della vita e la fuga come scelta e come ricerca di libertà. A vestire i panni del protagonista adulto sarà l'attore Paolo Sassanelli, noto al pubblico per aver preso parte a vari film e fiction come "Classe di ferro" dove interpreta il fante Gabriele Serra, in "Un medico in famiglia" ha interpretato il dottor Oscar Nobili e ne "L'ispettore Coliandro" dalla seconda stagione veste i panni dell'ispettore Gamberini.