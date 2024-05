Cinque ravennati sugli scudi alla selezione di Miss Mamma Italiana

Sono cinque le mamme ravennati che hanno ottenuto una fascia durante l'ultima selezione di "Miss Mamma Italiana 2024" che si è svolto nei giorni scorrsi a San Pietro in Vincoli. Il concorso, giunto quest'anno alla sua 31esima edizione, è riservato a tutte le mamme tra i 25 e 45 anni, per la fascia "Gold" tra i 46 e i 55 anni e per la fascia "Evergreen" con più di 56 anni. La manifestazione, organizzata da Paolo Teti, supporta "Arianne", onlus che si batte per la lotta all'endometriosi.

Vincitrice generale della selezione è stata Sara Besutti, 25 anni di Sabbioneta (Mantova). La fascia di Miss Mamma Italiana "Gold" è andata a Cristina Morelli, assistente alla poltrona di Ravenna e mamma di Alice, 24 anni. Marina Di Luzio, 57 anni, operaia di Ravenna e mamma di Alex e Manuel di 38 e 29 anni.

Le altre premiate sono Barbara Ciocca, 53 anni, impiegata di Cervia e mamma di Niccolò di 11 anni, premaiata come "Miss Mamma Italiana Gold Faschion"; Monica Mordini, 60 anni, casalinga di Ravenna e mamma di Corinna di 36 anni; Claudia Sangiorgi, insegnate di 70 anni di Matina Rome,a mamma di Umberto di 38 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teri e da Serana Pagliarini. Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso. Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it.