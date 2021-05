Qual è il gelato più buono del ravennate? La classifica di Tripadvisor

Con il freddo e con il caldo c'è sempre tempo per un buon gelato. C'è chi lo preferisce in cono e chi in coppetta, chi nel dubbio si fa riempire una vaschetta da mangiare con calma a casa con tutta la famiglia e chi per un'occasione speciale si regala una bella torta. E con l'approssimarsi delle alte temperature estive cresce la voglia di sperimentare nuovi gusti e trovare un po' di dolce refrigerio. Sono tanti i luoghi in cui trovare un buon gelato artigianale, ma quali sono i locali preferiti dai ravennati?

Vediamo dunque cosa dicono gli utenti di Tripadvisor che, con i loro voti, hanno determinato la lista delle migliori dieci gelaterie a Ravenna e nei suoi dintorni.