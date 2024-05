La classifica della movida: Ravenna nella top 20 delle città italiane del divertimento

Ravenna si piazza al 18esimo posto nella classifica delle migliori città italiane per il divertimento e la movida. A dirlo è un recente studio di BonusFinder Italia, che ha analizzato le 50 città più grandi d’Italia tenendo conto di diversi fattori chiave che caratterizzano l'esperienza di divertimento, tra cui il numero di bar e ristoranti, la disponibilità di hotel, la presenza di club e discoteche, il prezzo medio degli alberghi e i costi di trasferimento da e per l'aeroporto.

La città dei mosaici si classifica così all'interno della top 20, piazzandosi come seconda città in Romagna alle spalle di Rimini (7^ posizione), mentre allargando lo sguardo a tutta la regione diventa quarta, sopravanzata da Modena (in 6^ posizione) e Bologna (11esima). Un risultato lusinghiero in una classifica dominata da grandi città con Roma e Milano a pari merito al primo posto, seguite da Firenze, Napoli e Venezia.

Lo studio - Per stilare la classifica sono state analizzate le 50 più grandi città italiane prendendo i dati da tuttaitalia.it. Il numero di ristoranti, bar, club, discoteche, e i prezzi medi per alberghi e cocktail per ogni città nello studio sono invece stati presi da TripAdvisor, mentre i costi medi di trasferimento per ogni citta sono stati ottenuti grazie a ricerche mirate su Google e portali di riferimento trasporti. Tutti i dati infine sono stati ponderati e poi calcolati su un punteggio da 0 a 10.

Secondo tale metodo sono stati calcolati 745 locali nel territorio di Ravenna, 305 hotel e 6 discoteche. Il prezzo medio per un albergo si aggira intorno ai 112 euro, mentre quello di un cocktail si attesta sugli 8 euro. Questi dati hanno portato a calcolare un punteggio finale di 4.86 per Ravenna.