La gara a colpi di cocktail: parte da Ravenna la sfida tv fra i migliori bar della Romagna

Parte dal Ravennate l'avventura di "ICocktail", il format televisivo nazionale dedicato al mondo spericolato dei bartender. La Riviera romagnola sarà l'arena per una disfida a colpi di shaker fra 12 cocktail bar selezionati. Professionisti del bancone e cocktails bar saranno protagonisti di quattro puntate di ‘selezione’ per arrivare poi al gran finale dove si eleggerà il re della mixology romagnola.

Prima puntata dedicata a cocktail bar e bartender del Ravennate: in onda mercoledì 22 novembre. Protagonisti davanti alla telecamere per una sfida all’ultimo drink 3 locali del territorio: Darsena del Sale di Cervia, Mo.Wa di Marina di Ravenna e Fresco Coicktails&tapas di Ravenna.

Il programma sarà in onda su Teleromagna, sul canale 518 di Sky e il canale web, Europa Tv. In ciascuna puntata, in onda ogni mercoledì fino al 27 dicembre, i locali selezionati si sfideranno a gruppi di tre. Contrariamente alle passate stagioni, dove i professionisti della mixology erano chiamati in studio a preparare cocktails e abbinamenti, oggi le telecamere di ICooktail entrano direttamente nei bar dove i giudici scelgono il miglior cocktail bar e il miglior bartender di ciascun territorio in base a una serie di criteri stabiliti, quali la location, le proposte di cocktail in carta, servizio e innovazione nella presentazione e nella proposta, la creatività nel food pairing. Dei 12 locali ne verranno selezionati 4 che si sfideranno davanti alle telecamere nel gran finale del 27 dicembre, all’interno del Mercato Coperto di Ravenna.

A selezionare i vincitori due giudici di grande immagine e spessore: Jonathan di Vincenzo, icona Tiki, noto a livello nazionale per essere il fondatore di The Noble Experiment di Santarcangelo, bartender e ambassador di diversi brand. Insieme a lui Federica Geirola, Lady Amarena 2021, oggi bar manager al Singer Palace di Roma e barlady in grande ascesa. E' stata la prima donna straniera a fare la sua apparizione come barladyad in Arabia Saudita.