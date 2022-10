Riparte 'Il Collegio': tra i concorrenti anche un giovane faentino: "Alla scuola preferisco la Riviera romagnola"

Al via la settima edizione de “Il Collegio”, il reality show che, eccezionalmente per la settimana del debutto, raddoppia con due puntate rispettivamente martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai2, alle ore 21.20, in prima serata. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive. Il programma porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel 1958. Tra i partecipanti di questa nuova edizione ci sarà anche un giovane faentino: Mattia Camorani. 15enne, Mattia si presenta in anteprima al pubblico Rai sottolineando che alla scuola preferisce "di gran lunga la Riviera romagnola". E aggiunge: "Mi piace andare in discoteca, andare in palestra, al mare e a ragazze".

La prima puntata

L’arrivo al Collegio segna il passaggio repentino dal 2022 al 1958. Gli studenti prima di varcare la soglia del cancello salutano i propri genitori. Per affrontare la loro nuova vita devono sottoporsi alla visita medica e all’immancabile - e al tempo stesso temutissimo - taglio di capelli. In questa prima puntata nella sala ricreativa i Collegiali guardano una puntata di ‘Lascia o Raddoppia’, il quiz più famoso di sempre condotto da Mike Bongiorno.