La comicità di Giacobazzi protagonista in prima serata: lo show in tv dell'artista ravennate

Tutta la simpatia di Giuseppe Giacobazzi sbarca in televisione. Giovedì sera il comico ravennate sarà infatti protagonista di uno speciale televisivo a lui dedicato su ‘Italia Uno’ in prima serata. Lo speciale "Gran Varietà" di Giacobazzi chiuderà infatti gli appuntamenti della rassegna televisiva "Italia Uno on stage" dedicata a vari comici italiani.

Uno spettacolo che è stato registrato lo scorso 30 agosto al teatro Masini di Faenza. Sarà quindi un'occasione per il pubblico romagnolo (e non) di ridere grazie alla coinvolgente comicità dell'artista nato ad Alfonsine e di ammirare uno dei più apprezzati palcoscenici della nostra provincia. Sul palco faentino, Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, presenterà una serie di monologhi inediti e alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso famoso.