Cooking quiz, gli studenti dell'alberghiero di Cervia in gara nel concorso nazionale

Prende il via la nuova edizione di "Cooking Quiz", il concorso didattico nazionale che coinvolgerà oltre 100 Istituti Alberghieri in tutta Italia e oltre 20.000 studenti. Ravenna sarà rappresentata da un’eccellenza per innovazione e formazione degli studenti: l’Ipsseoa “T. Guerra” di Cervia che già nelle passate edizioni si è distinto a livello nazionale per gli ottimi risultati raggiunti.

Sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata saranno i temi trattati nella sesta edizione del Cooking Quiz, concorso patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.