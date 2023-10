Recitare sul palco per buttare fuori le "Tracce" lasciate nei ricordi dall'alluvione

Salire sul palco per buttare fuori le ansie e i segni che un'esperienza traumatica ha lasciato dentro ai ragazzi. Con questo scopo nasce a Faenza il laboratorio “Tracce” a cura dell’associazione culturale e di promozione sociale "Galla & Teo" in collaborazione con il Museo Diocesano. L'iniziativa, che inizierà il 17 ottobre, è dedicata ai ragazzi dai 13 ai 19 anni e vuole indagare i segni interiori emersi da quei giorni difficili, dal loro ricordo. Attraverso pratiche teatrali di voce e corpo si andrà a costruire un archivio emotivo di quanto è stato vissuto.

Nel contesto dell'iniziativa "Dove abita l'uomo. Luoghi, relazioni, intrecci" a cura del Museo Diocesano di Faenza, si potranno raccogliere i racconti e le emozioni delle tante persone che sono state coinvolte dall’alluvione. Il percorso, seguito da Marco Montanari e Silvia Rossetti, partirà proprio da queste testimonianze per creare un intreccio di immagini e parole con le voci degli adolescenti coinvolti.

A chiusura del laboratorio teatrale sarà proposta una restituzione teatrale negli spazi della mostra. Il laboratorio, a partecipazione libera, si svolgerà a partire dal 17 ottobre fino al 19 dicembre 2023, dalle 17 alle 19 presso i locali della Biblioteca Cicognani, Viale Stradone 30, Faenza. Per informazioni e iscrizioni: info@gallaeteo.org oppure chiamare al 3383871578.

Il laboratorio

I tutor che si occuperanno del laboratorio struttureranno le ore di attività tenendo conto della situazione individuale e di gruppo che si troveranno di fronte: non tanto dal punto di vista tecnico, quanto da un punto di vista personale e comportamentale dei partecipanti.

Utilizzeranno quindi l’attività teatrale a scopo didattico ed educativo: essa stimola automaticamente alcune competenze fortemente utili in senso umano (autostima, interrelazione, proprietà di linguaggio, capacità di parlare in pubblico), con graditi “effetti collaterali” quali una ritrovata confidenza con la propria fantasia, immaginazione e creatività.

Nella specifica applicazione del tema che si vuole affrontare, ovvero i segni – letterali e metaforici – che l’esperienza dell’alluvione ci ha lasciato, la pratica teatrale diventerà uno strumento per lasciare emergere storie, emozioni e sensazioni per dare il massimo valore alla testimonianza della nostra comunità. Per raggiungere questo scopo, si inseriranno nel percorso le tracce vocali raccolte nell’ambito del progetto “DOVE ABITA L’UOMO - luoghi, relazioni, intrecci”, un’esposizione artistica da cui è stato lanciato un appello a raccontare la propria storia inviandola a un contatto predisposto.

I tutor

Marco Montanari nasce a Ravenna nel 1991. Inizia a fare teatro nel 2001 e dal 2016 partecipa a diversi stage di recitazione con Elena Bucci, Ivano Marescotti, Monica Francia e Pietro Babina. Si diploma nel 2016 all’Accademia Nazionale del Cinema in Doppiaggio. È guida dei laboratori non-scuola del Teatro delle Albe, con il quale collabora anche per alcune produzioni tra le quali “Cantiere Dante - Inferno, Purgatorio e Paradiso” sia come attore che come guida. Vicepresidente dell’Associazione Culturale “Galla & Teo” e fondatore della compagnia “Spazio A” è organizzatore della rassegna teatrale ‘Ra-dici’. Da anni collabora con diversi registi tra i quali Romeo Castellucci, Maurizio Lupinelli, Eugenio Sideri e Andrea Bernabini. Nel luglio 2022 partecipa come formatore al campus “La Valle del Vento” organizzato da Geometria delle Nuvole presso Cecina.

Silvia Rossetti dopo un percorso accademico umanistico e la selezione alle semifinali del Premio Campiello Giovani nel 2011, si forma attraverso stage, corsi e laboratori dedicati alla scrittura narrativa e al teatro. I suoi racconti e interventi sono stati pubblicati da Archivio Vivo, Ouverture Edizioni e Historica Edizioni. Ha all’attivo una residenza artistica in collaborazione con Collettivo Zenobia per il progetto “La terra, il mare e i suoi mostri” nell’ambito della Call RIFUGI – MaMiMò Teatro Piccolo Orologio e la selezione tra i cinque finalisti del bando nazionale Network Drammaturgie Nuove 2022 con il testo La danza delle api ora in finale anche al premio PROSIT! di Altrove Teatro Studio per la drammaturgia contemporanea. Attualmente presiede l’associazione culturale "Galla & Teo", impegnata nell’organizzazione di laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti, e scrive stabilmente per il collettivo Spazio A.