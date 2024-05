Yoga e ginnastica all'aperto: i parchi di Bagnacavallo diventano una palestra 

Sarà possibile anche per l’estate 2024 frequentare corsi di attività motoria nelle aree verdi del comune di Bagnacavallo, grazie all’opportunità riconfermata dall’Amministrazione alle associazioni sportive e agli operatori del settore di utilizzare le aree gratuitamente per spostare le loro attività all’aperto.

Al momento sono sei le attività in partenza da giugno. Ci saranno corsi di bioginnastica al Giardino dei Semplici in via Diaz e al Parco Norma Cossetto in via Cadorna, poi quelli di yoga e ginnastica posturale al Parco della Pace in viale delle Regioni e di hatha flow e soft yoga al Parco Madri Costituenti in via Togliatti, mentre nell’Area Redino di via Teodora sarà ospitato un corso di zumba. Novità di quest’anno sarà un corso di ginnastica dolce al Parco Pubblico di Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti. Date, orari e riferimenti degli organizzatori sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Le associazioni sportive che volessero aderire possono ancora fare richiesta contattando l’Ufficio Cultura del Comune, che si occupa di gestire il calendario e rilasciare le autorizzazioni. Le aree verdi non sono assegnate a uso esclusivo e restano accessibili a tutti anche durante lo svolgimento delle diverse attività.