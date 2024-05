Un "tigrotto" del '59, auto e moto d'epoca: si scaldano i motori per "Born to smile"

Una vecchia "corriera" Om Tigrotto del 1959, auto d'epoca e un piccolo corteo di moto e vespe. Domenica due giugno il neonato Moto Club "Born to dream" organizza a Ravenna un corteo particolare, nel quale protagonisti del tour saranno una trentina ragazzi diversamente abili, tra quelli seguiti dalla cooperativa San Vitale e coloro che abitano con le famiglie.

Il motoclub, che ha visto la luce a gennaio scorso, nasce con lo scopo di organizzare eventi benefici e solidali. L'evento di domenica, intitolato "Born to Smile", vedrà il corteo passare dalla stazione di Ravenna fino a piazzetta Dora Markus a Marina di Ravenna, dove ad accoglierli sarà la scuola di ballo di Monia e Bruno Malapassi che si esibiranno sulle note di "Romagna Mia" dove verrà offerto a ragazzi ed educatori un buffet dal chiosco Dante Piadina.

Alla fine dello spettacolo i ragazzi verranno portati al molo per un giro in barca con l'associazione All Sailing 2.0. A fine giro si ripartirà in direzione Lido di Dante, per il buffet offerto dal chiosco Dante Piadina, sul lungomare, di Michael Baroncini.