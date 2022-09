Sulla costa ravennate si tiene la finale di Miss e Mister Europa

Si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano il concorso: Miss e Mister Europa. Il concorso principale sarà accompagnato da vari contest collaterali, quindi attenzione non solo ed esclusivamente alla bellezza, ma anche ad altri aspetti.

Spazio al “Concorso dei bambini Bimbi Vip Italia”, a quello degli “over” e delle Overissime, persone cioè che hanno superato una certa età. C'è poi il concorso “Curvy” per chi ha qualche chilo in più. Una menzione particolare merita il concorso “Special Talent Senza Barriere”, dove possono gareggiare persone con disabilità, ma che con spirito mai domo, non esitano a mettersi in gioco, un contest a cui ha già aderito iscrivendosi Letizia Baria Petrosino, schermitrice paraolimpica. Si creeranno poi momenti di attenzione per la Guida Sicura, per la Parità di Genere, l’Integrazione e la lotta alla Violenza sulle Donne.

Venerdi 30 settembre prende vita la serata di spettacolo dove ci saranno alcune esibizioni di canto, ballo e recitazione con assegnazione gia dei titoli di Talento e spettacolo ed inoltre elezione della "Miss dei Mister" e il "Mister delle Miss". Sabato 1 Ottobre serata di gala con tre di sfilate: Casual, Costume e Abito elegante.

A comporre la giuria ci saranno: il presidente del concorso Duca Fabrizio Mechi, la show girl Silvie Lubamba, il comico Marco Milano (Mandy Mandy), l’attore Saverio Vallone, la soprano Svetlana Kosyatova, il manager Francesco Chiesa Soprani, l'imprenditore di moda Franco Battaglia, il manager Angelo Rallo, la stilista Helen Romanova, l’imprenditore della ristorazione Camillo Rezzaghi. Sara dato inoltre spazio a Luca Lapo (ex dj Luca Lucchetta), portavoce della campagna contro il bullismo e curatore del progetto Tutti uguali ma tutti diversi.