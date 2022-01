Cucina, fotografa e brinda: un contest dedicato ai dolci della tradizione romagnola

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con noi” organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al proprio dolce preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770.

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna.