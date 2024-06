Da Cesena a Milano Marittima, lo storico ristorante sbarca in spiaggia: "A tavola i nostri cavalli di battaglia"

L'idea di aprire una versione del ristorante "Cerina sul mare" era già nella mente della nonna Alba Veneti che nel 1965 fondò lo storico locale di Cesena nel circolino di San Vittore, dove adesso c'è la Bper. Un'idea che non ha mai preso forma per tanti motivi, e che quest'anno, invece, si è trasformata in realtà. "Sono quelle cose che succedono - spiega Alessia Torri, gestrice attuale del ristorante di San Vittore e figlia più piccola di Lalla Dallara, una delle tre figlie di Alba Veneti (Lalla, Rosanna e Graziella) -. E devo dire che sono anche molto contenta di come sta andando. E' vero che mia madre, fin dal 1987, d'estate, ha gestito un albergo a Milano Marittima: d'estate lavorava al mare e poi d'inverno tornava alla Cerina. Quindi come famiglia conoscevamo già le dinamiche estive e per noi è stato più facile fare questo passo".

Il ristorante si trova a Milano Marittima all'interno del bagno Samuele, numero 275. E' un posto che rispecchia la luminosità del ristorante in città, realizzato con molte vetrate. E' tutto all'aperto, sul mare, c'è una bellissima luce e la location è ampia (150 posti) e gradevole, l'unico condizionamento è dato dalle bizze meteorologiche. Se piove non ci sono coperture. "Al momento siamo aperti tutti i giorni a pranzo e le sere di venerdì e sabato. Ma a luglio - spiega Alessia - aggiungeremo altre serate. A livello di cucina abbiamo dovuto trovare una giusta combinazione: come proposte non possiamo far mancare i nostri cavalli di battaglia: il cannolo, i cappelletti, la tagliata ai ferri, le tagliatelle al ragù".

"Ma dall'altra parte non possiamo non proporre il pesce, un piatto di pasta fatta in casa con le vongole o coi frutti di mare. Tradizione e piatti estivi - prosegue Alessia -. Abbiamo voluto un locale per tutti, autentico, accogliente, familiare. Non vogliamo avere un menù con troppe proposte, ma le cose che proponiamo devono essere buonissime, speciali. Se sai fare una buona tagliatella al ragù, è un piatto che non ha eguali. La nostra forza è la pasta tirata al mattarello, una produzione fresca che si rinnova tutti i giorni. Accanto alla tradizione, però, ci siamo divertiti ad aggiungere il passatello nero all'astice o la tartare di terra e di mare per non deludere gli appassionati di crudo".