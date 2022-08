Migliaia di fan a Pinarella per le star dei social: dal duo Dinsieme a La Sabri sul palco con il 'pancione'

Si è svolta a Pinarella, in piazzale premi Nobel, la terza edizione del Pinarella Summer Social Time, il festival dedicato a influencer e star dei social. Da venerdì a domenica migliaia di fan sono giunti nella località cervese per incontrare dal vivo i loro idoli.

Venerdì per lo show e il meet & greet dei DinsiemE sono stati consegnati 1.030 pass per l'accesso al palco. Sono venute persone addirittura dall'Olanda, dalla Svizzera e dalla Germania, oltre che da ogni parte d'Italia. Grande partecipazione anche alla serata di sabato con ospite Riki Marcuzzo. E' stata l'occasione per una reunion del suo FanClub con rappresentanti per ogni regione d'Italia. Presenti la mamma di Riki, la nonna e gli amici di infanzia che passavano le vacanze, con Riki, a Pinarella. Sul palco anche Oli, Chiara Grispo, Viola, Fraespo con le loro hit virali.

Sorprendente anche la serata finale di domenica con il live show e il meet & greet con LaSabri e Pika. L'evento ha rappresentato, fra l'altro, l'ultimo incontro de LaSabri prima del parto. L'artista incinta si è infatti esibita sul palco mettendo in mostra il suo 'pancione'. Consegnati oltre 1.500 pass per l'accesso al palco. A festeggiare questo appuntamento erano presenti anche altri creator, amici de LaSabri e Pika, Amico Andre, Cere e Solfie. Le prime persone sono arrivate alle 6 di mattina.