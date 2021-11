Dalla piadina all'estate in spiaggia: lo stile di vita romagnolo diventa un gioco da tavolo

Per chi vuol unire la tradizione, lo spirito di intraprendenza romagnolo e un po' di sano divertimento, c'è una bella novita: un gioco da tavolo sulla Romagna. Si chiama "La mi Rumagna – sona ch’ a balem", il boardgame prodotto da Demoela e realizzato da Veronica Tordi, e si tratta di un passatempo pensato per chi vive la Romagna come stile di vita e in cui sfiderai amici e famiglia con investimenti immobiliari e contrattazioni, cercando di accumulare più french di loro.

A suon di dadi e contrattazioni, ogni giocatore potrà mettere alla prova il proprio spirito imprenditoriale tra morbide colline, viste mozzafiato e un mare dolce e accogliente, cercando di accumulare più "french" degli avversari. Le carte "A n m l’aspiteva" e "E’ po ësar" aggiungono un po’ di sano pepe alla competizione e c'è anche la possibilità di personalizzarne 9 per rendere il gioco ancora più vicino al proprio stile.

Dagli antichi mosaici di Ravenna passando per le spiagge della riviera che hanno reso celebri le estati italiane e la loro vita notturna, dagli autodromi di Imola e Misano passando per città e paesi celebrati dal maestro Fellini, questo gioco rappresenta una visione ironica, emozionante e coinvolgente per vivere il calore di una terra unica nel suo genere.

Come si gioca

Possono giocare da 2 a 6 giocatori ed è consigliato a partire dagli 8 anni. Con "La mi Rumagna" si viaggia attraverso i luoghi del territorio romagnolo comodamente da casa, rendendo ancor più belli, ricchi e pieni di attrattive la città e i paesi della provincia di questo felice angolo d’Italia. Le carte contengono dinamiche che chi vive in Romagna conosce bene: modi di dire, qualche espressione in dialetto e tipicità locali, per un’appassionante scoperta del territorio. Ogni giocatore può cimentarsi nella contrattazione mettendo alla prova le proprie capacità imprenditoriali accumulando denaro, terreni e attività: vince chi diventa il più ricco.