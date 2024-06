Da Dante e Topolino, all'ombrello personalizzato: nonno Daniele e le sue opere di legno "in movimento"

Ogni giorno prende la sua bici "personalizzata" e fa il giro dei monumenti del centro di Ravenna, con tappa obbligata alla tomba di Dante, ad assistere agli appuntamenti quotidiani della Lettura perpetua della Divina Commedia. Daniele Fusconi, classe 1938, è senza dubbio un grande cultore del Sommo Poeta. Ma lo è ancor di più dell'arte della lavorazione del legno. La bici che usa, infatti, è decorata di inserti in mosaico dedicati ad Alighieri, realizzati per i 700 anni dalla morte del Poeta. Una piccola parte di una produzione artistica e delle sue creazioni. Per una storia iniziata alla fine degli anni '40.

Il legno: una passione nata da bambino nella Ravenna del secondo dopoguerra

"Avevo otto o nove anni - racconta Daniele - quando ho iniziato a frequentare una bottega che si trovava di fronte casa, in via Natisone. Da lì mi sono sempre più innamorato di questo materiale, tant'è che posso dire che nelle mie vene ormai scorre della segatura". Subito dopo le scuole, Daniele ha iniziato a lavorare in falegnameria, come dipendente, fino a diventare operaio specializzato. Ha tentato anche la strada dell'attività in proprio, prima di passare nei portuali, fino allo scioglimento della sua cooperativa e la successiva pensione.

Ma il legno è sempre rimasta la sua passione. "Anche quando ero nei portuali trovavo del tempo da dedicare alle mie opere" riprende Daniele, che si è costruito anche i mobili di casa e una barca usata per andare a pesca. "Nel 1955 - ricorda - ho anche realizzato la carrozzeria di una sorta di roulotte utilizzata a Milano per una campagna pubblicitaria dei rasoi Remington". Negli anni ha perfezionato la sua tecnica, fino a realizzare delle vere e proprie opere d'arte, come gli intarsi di mosaico che decorano la sua bici.

L'intarsio lastronato e le sue "opere in movimento"

Oggi la sua specialità è l'intarsio e sono tanti i soggetti che osserva e riproduce: da quelli riferiti a Ravenna e alla Romagna in occasioni particolari, come appunto il settimo centenario della morte di Dante, alla ricorrenza di Sant’Apollinare, con il quadro nel quale ritrae la versione del Santo raffigurata nella basilica di Classe. Ma anche un omaggio al Moro di Venezia per il trentesimo anniversario della morte di Gardini, gli assi delle carte da gioco romagnole e per finire rappresentazioni più popolari, come le raffigurazioni di Tex, Minnie e Topolino.

I suoi intarsi, per i quali usa le tipologie di legno più disparate accumulate in anni di ricerche, sono eseguiti esclusivamente a traforo. In pratica trapassa una base lignea da parte a parte e riempie i vuoti con i diversi elementi del disegno, tutti di un legno diverso dall’altro, uniti poi da colle speciali. Nulla è dipinto e il disegno risulta identico da entrambe le “facce” del quadro. "I miei lavori non sono piatti, ma sono in movimento, grazie alla tecnica della sovrimpressione, con intarsio lastronato", spiega ancora Daniele che ha realizzato anche un catalogo, intitolato proprio "L'intarsio lastronato".

Il lavoro che più lo riempie d'orgoglio, però, non è una riproduzione, ma un suo progetto originario. "Da un vecchio ombrello, comprato cinquant'anni fa durante una gita con la mia famiglia, ho recuperato lo scheletro e ho realizzato l'impugnatura che ricorda quella di una spada, ma in realtà è una 'D', l'iniziale del mio nome. Il manico è di palissandro, gli altri legni usati sono ulivo e noce. Sulla superficie ho intarsiato dei disegni che rappresentano le mie passioni. Molti anni fa un antiquario me lo voleva comprare per un milione di lire. Ma gli ho detto di no. Dopo poco tempo avrei finito il milione e - conclude - sarei rimasto anche senza il mio ombrello".