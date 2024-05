I diplomati della Scuola infermieri professionali si ritrovano 40 anni dopo: "Una vita al servizio della comunità"

Una giornata di festa per i diplomati del 1984: infermieri professionali, tutor e direttrice della Scuola Infermieri Professionali di Ravenna si sono ritrovati recentemente per festeggiare i quarant'anni dal diploma. "Correvano i favolosi anni '80. Le radio locali suonavano Self Control, Relax, e anche Giorno dopo Giorno, un inno all’ amore, alla vita - ricordano gli ex compagni di scuola - Dopo quarant’anni dal diploma di infermiere professionale 1984-2024, studenti, tutor e direttrice, si sono ritrovati per celebrare 'una vita' al servizio della comunità e dedizione ai più deboli, ricordando anche i colleghi scomparsi, alcuni di essi a causa del Covid".