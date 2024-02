Vecchi vinili e cd in regalo: così il negozio ravennate avvicina i giovani alla musica classica

Un vinile e un cd in omaggio se hai fino a 30 anni d'età. Questa è "Classica ai giovani", iniziativa portata avanti dal negozio Jean Music Room di Ravenna, organizzata per sabato 10 febbraio. Per questo primo appuntamento del 2024, i giovani potranno passare dal negozio negli orari di apertura (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30) e scegliere un disco o un cd di musica classica in omaggio tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto, fino a esaurimento scorte.

"Classica ai giovani è ormai un appuntamento fisso dedicato a quella che è la nostra passione da sempre, la musica classica - racconta Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room - Con questa giornata speriamo di avvicinare i giovani a questo genere musicale, trasmettendo anche l’importanza della musica solida e del valore incredibile che può avere un vecchio vinile. Tenerlo in mano mi fa sempre immaginare quante persone l’hanno ascoltato, in quante case è stato, mi sembra di sentirne l’anima. E poi spero che apprezzino anche l’idea di andare in un negozio fisico, che nel nostro caso è diventato un luogo in cui si parla di musica e di cultura, frequentato da collezionisti e appassionati. Sono per il rapporto umano”.