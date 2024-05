Alluvione, un anno dopo: Lugo protagonista del documentario "Un'onda di bene"

Un racconto corale, che parte dalle testimonianze raccolte nel libro "Fatti accaduti in Romagna" con i ricordi dei protagonisti di quei giorni, dal parroco al sindaco. Si intitola "Un'onda di bene" il documentario che andrà in onda su Tv2000 domenica 19 maggio, alle 12.50. Un video che ricorda, a un anno di distanza, quanto accaduto a Lugo, tra i centri più colpiti dell'alluvione del maggio 2023. In città la Parrocchia della Collegiata dei Santi Francesco e Ilario ha assunto un ruolo da protagonista ed è diventa punto di riferimento, ritrovo e accoglienza per l’intera popolazione.

Il documentario è a cura di Luciano Piscaglia di Tg2000, mentre la riflessione conclusiva è del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI che ricorda: “Sono stati giorni drammatici, terribili. Sono stati però anche giorni straordinari, di tanta umanità e di tanta solidarietà. In cui ci siamo sentiti comunità e anche nelle zone colpite tanti hanno sentito la loro comunità. Molte persone sono rimaste stupite: sembrava che fossero i miei familiari, mi veniva ad aiutare gente sconosciuta. Ecco, credo che questa è una grande lezione, una grande lezione di come si sconfiggono le avversità tutte, sempre e soltanto con l'amicizia, con la gratuità”.

“Una delle cose che colpivano - conclude il card. Zuppi - era questa, un amore gratuito. Non dobbiamo aspettare altre alluvioni prima che questa lezione ci aiuti a essere più attenti, più vicini, in quelle piccole alluvioni che accadono nella vita quando c’è qualche sentenza del medico, quando succede qualcosa e non ci ritroviamo più. Ecco, che possiamo affrontare tutto sempre con la stessa solidarietà e con la stessa amicizia, gli uni per gli altri”.

Il documentario sarà presentato in anteprima a Lugo sabato 18 maggio alle ore 21 presso la Collegiata.