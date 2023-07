La catena di casalinghi apre un punto vendita tutto al femminile e dona 550mila euro agli alluvionati

Ci lavoreranno dodici donne con un'età media di 32 anni. La catena di prodotti per la casa e per la cura della persona Tigotà ha inaugurato a Ravenna, in via Bisanzio, un nuovo punto vendita. Si tratta del quarto store in città e il 123esimo in Emilia Romagna. Una politica, quella di azienda 'rosa', che il brand conferma a livello generale: degli oltre 5 mila collaboratori, si spiega, l’85% sono donne di 58 diverse nazionalità.

Al taglio del nastro era presente l’assessora comunale all'Urbanistica Federica Del Conte. Contestualmente i referenti dell'azienda hanno annunciato una donazione di 550mila euro in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione.

“Ringrazio le istituzioni per la vicinanza e l’attenzione – dichiara Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà - aprire un nuovo punto vendita è un momento di grande soddisfazione, abbiamo colto immediatamente l’opportunità che ci veniva offerta a Ravenna”. Tigotà ha ricordato di avere un trend in crescita in fatto di assunzioni, con i 300 nuovi collaboratori inseriti in organico nel 2022 a livello nazionale e un andamento confermato nel 2023. L’azienda, è stato ricordato, sta anche valutando proposte immobiliari, con spazi da prendere in affitto, in tutta la regione.

“Siamo legatissimi all’Emilia Romagna, a Carpi è stato aperto ormai molti anni fa il primo Tigotà d’Italia, è nostra intenzione continuare a investire in questa regione che riteniamo importante”. “Dopo la catastrofica alluvione che ha colpito queste terre e i recenti eventi calamitosi, grazie al contributo dei nostri clienti - conclude Gottardo - abbiamo raccolto 550mila euro. Risorse che, per il tramite della Regione, andranno alle zone maggiormente colpite dal disastro”.