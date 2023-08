La solidarietà degli "Amici Insieme per Ravenna" porta in dono un pulmino all'Auser

Continuano i gesti di solidarietà per le realtà del territorio che hanno subito danni dall'alluvione. L'associazione "AIR Amici Insieme per Ravenna" ha donato infatti un Fiat Doblò all'Auser, personalizzato per il trasporto di disabili e anziani. Un mezzo acquistato grazie a un contributo di 35mila euro raccolto dalla onlus che sostituirà quelli danneggiati dal maltempo di maggio.

"AIR Amici Insieme per Ravenna" è un'associazione costituita nell'aprile del 2020 che in questi anni ha donato all’ospedale di Ravenna strutture e materiali acquistati grazie a contributi dei cittadini. In questi giorni si è riattivata nell’intento di fornire un contributo reale e mirato per sostenere le realtà alluvionate. L'associazione ringrazia coloro che hanno fornito il loro contributo e le aziende sponsor (CSP Network, Grenke e WCA world).