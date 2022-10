Dopo 50 anni ancora insieme la 5^B del "Ginanni"

Dopo un incontro preparatorio tenuto in agosto, venerdì scorso i diplomati '72 della 5aB dell'I.T.C Ginanni di Ravenna hanno celebrato l'anniversario della Maturità ospiti della Condotta Slow Food del circolo Aurora di via Ghibuzza. Con tanto di bottiglia dedicata all'avvenimento che riporta i nomi dei 32 componenti la classe, Massimo Saporetti e Giannantonio Mingozzi hanno sottolineato come "la scelta di metà ottobre vuole ricreare quell'avvio d'anno scolastico di 50 anni fa che poi ci ha visti protagonisti dell'esame di maturità, un'esperienza che grazie al contributo di tutti viene raccolta in una apposita pubblicazione che uscirà entro l'anno". Un 2022 particolarmente significativo per compagni di classe che si mantengono uniti con tanta simpatia e che ricordano con commozione gli amici scomparsi. Proprio nel ricordo di Sergio Sternini e di Sergio Casadio si è aperta l'occasione celebrativa che ha onorato

anche la figura del Preside Michele Vincieri e di alcuni docenti tra i quali Dirani, Manuzzi, Triossi e le professoresse Zavaglia, Gueltrini, Cannitano e Magnani. I presenti: Anna Aguzzoni, Claudia Alcanni, Lorena Alessi, Giuseppina Arnò, Vittoria Corelli, Chiara Gatti, Angelo Ginexi, Lidia Guerra, Daniela Lugli, Valeria Masacci, Luisa Medri, Caterina Melandri, Giannantonio Mingozzi, Orfeo Mingozzi, Edda Morgagni, Sandra Pallareti, Roberta Pascucci, Massimo Saporetti, Alberto Sirri, Valterina Tambini, Fiorenzo Tassinari, Paolo Valgimigli, Marinella Valli e Franco Zamuner. Impossibilitati ad intervenire Michele Adinolfi, Adele Baldini, Guido Cavicchioli, Teresa Farinelli, Floriano Gagliardi e Giorgio Zuliani.