Eccellenze gastronomiche: un ristorante ravennate selezionato dalla guida "Identità Golose"

Nei giorni scorsi è stata presentata la XV edizione della guida Identità Golose, importante guida enogastronomica d'Italia. Fra i locali segnalati c'è anche un'eccellenza di Ravenna. Si tratta dell'Alexander, unico ristorante in città a essere stato inserito nella guida ideata da Paolo Marchi e Claudio Ceroni, curata da Gabriele Zanatta. Fuori città è stato invece menzionato l'agriturismo Camì (Savio di Cervia).

L'ex cinema Alexander, gestito da quasi vent'anni da Sante Milandri e Pia Casu, vede in cucina il talentuoso chef Mattia Borroni. Il cuoco milanese, classe 1990, già premiato nel 2014 come miglior chef emergente. Il locale ravennate si conferma così tra i migliori ristoranti in Italia. Questa la motivazione della guida: "All'Alexander si gustano piatti 'uni e trini', nel senso che dalla combinazione di massimo tre ingredienti fan scaturire un senso di unità, di coerenza, e, per dirla con una parola, di concetto, davvero efficaci. Le basi, del resto, sono quelle della grande scuola francese, di cui Borroni si serve per concedersi il lusso di trattare anche materie esotiche o desuete - un piatto su tutti, il Baccalà con salsa pil pil, cavolfiore e caviale di aringa".