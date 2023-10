Sguardo rivolto alla Luna: satellite protagonista di un'eclissi parziale

Un ottobre caratterizzato da diversi eventi astronomici, alcuni dei quali vedranno protagonista il nostro satellite. Nel mese in cui le giornate si accorciano di un'ora e 21 minuti e torna in vigore l'ora solare, sono in calendario anche due importanti appuntamenti che coinvolgono la Luna.

Sabato 21 ottobre è la "Notte della Luna" e in tutto il mondo ci saranno iniziative di osservazione telescopica del satellite. L’International Observe the Moon Night, la nostra "Notte della Luna", è organizzata dalla Nasa con la collaborazione di altre importanti istituzioni scientifiche. L'iniziativa vede partner l'Unione Astrofili Italiani (UAI). Attesa una grande partecipazione, anche nel Ravennate. Per informazioni è possibile consultare questa pagina.

Una settimana dopo, sabato 28 ottobre, la Luna sarà protagonista di un’eclissi parziale. "L’ingresso nella penombra inizierà alle 20:01 (ora italiana), raggiungendo il culmine alle 22:15". Il disco della Luna piena, pertanto, apparirà oscurato in una sua piccola porzione, nella parte bassa.

La Luna sarà inoltre in congiunzione con Saturno, martedì 24 e con Giove, domenica 29. Nel calendario astronomico, venerdì 6 e sabato 7 ottobre, sono in programma anche le Notti dei Giganti, dedicate a Giove e Saturno, che saranno facilmente visibili.