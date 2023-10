"Romagna Mia" suonata in sette luoghi alluvionati accompagna la visita di Elisa e Dolcenera al Mei  

Essere al fianco delle comunità alluvionate in uno dei momenti culturali più importanti della città. Elisa e Dolcenera porteranno la loro solidarietà ai cittadini di Faenza durante l'iniziativa "Musica per non dimenticare", evento inserito nel Mei che coinvolge diversi artisti locali che suoneranno in sette punti alluvionati del territorio.

Dalle 18 il via sarà dato intonando in sincrono "Romagna Mia", prima che ogni artista si esibisca col suo repertorio. Si alterneranno in contemporanea tutti i generi dal pop alla canzone d'autore, dal folk al liscio. I Merysse suoneranno in Via Lapi a Madonnina vicino al civico 81, all'incrocio con via Orzolari; la cantautrice faentina Disagio si esibirà di fronte alla pasticceria Pink Panther, in via Lapi 69; i faentini della Bubba's Brigada saranno protagonisti nei pressi della macelleria Stefani in piazza Ferniani 8.

Ancora Gloria Galassi con i Dirlinger suonerà di fronte all'asilo "Il Girasole" di via Calamelli 5, Tommaso Varisco e Simone Bonetti saranno di stanza sul prato vicino all'edicola di Via Lapi, di fronte al civico 47; Fabrizio Cimatti, Alvio Focaccia e gli Alluvionati del Liscio si esibiranno di fronte alla palestra Lucchesi di via Cimatti 3 e la band dei Whimistival Bees sarà di fronte ad Artistation, in Via Silvio Pellico 16.