Gli ex compagni della 5A si ritrovano dopo tanti anni: "Avevamo la stufa a legna come riscaldamento"

Sabato presso il ristorante Classensis si sono ritrovati alcuni degli ex alunni parte della classe 5A della ex scuola Lazzaretto di Ravenna. Grazie all'organizzazione di Paola Tizzone e Silvia Savini, 11 compagni dei 23 (alcuni non ci sono più, altri erano impossibilitati a partecipare) si sono ritrovati ricordando aneddoti e bei momenti passati insieme. "Noi avevamo la stufa a legna come riscaldamento", rammentano gli ex compagni, ricordando poi chi era il "cocco" della maestra Natalina Facchini. "Ognuno di noi ha raccontato il proprio percorso di studio, lavorativo e privato - spiegano gli ex alunni della 5A - con il nostro corso chiusero il Lazzaretto e aprirono la nuova scuola in via Cilla".